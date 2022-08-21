Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной носит заказной характер, об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — отметили в СК.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования в производство Главного следственного управления СК России.

По данным ведомства, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. «Уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина погибла на месте», — сообщили в СК.