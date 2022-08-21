Более 60% жителей Германии недовольны работой канцлера ФРГ Олафа Шольца и правящей коалиции «Светофор», состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90/»зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

В опросе, проводившемся 19 августа, приняли участие 1 002 человека. По его данным, 62% респондентов не удовлетворены политикой, проводимой Шольцем на посту главы правительства. При этом лишь 25% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Вместе с тем, как выяснили социологи, если бы канцлера выбирали сейчас, Шольц занял бы только третье место.

В частности, 25% немцев проголосовали бы за вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека («зеленые»). За ним следует председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который получил бы 19% голосов. На третьем месте оказался бы нынешний канцлер с 18% голосов. Решающее значение для Шольца, как пишет газета, будут иметь выборы в федеральной земле Нижняя Саксония, которые намечены на 9 октября. Если нынешний премьер-министр земли Штефан Вайль не сможет сохранить свой пост, положение партии еще больше осложнится.

Авторитет федерального правительства, как показывают результаты опроса, также продолжает падать. Так, на данный момент 65% жителей Германии недовольны его работой. Удовлетворены работой правительства лишь 27% респондентов.