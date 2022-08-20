Португальские власти информировали, что отрицательно относятся к идее запрета на выдачу виз россиянам в Евросоюз. Об этом представитель Министерства иностранных дел Португалии заявил газете Eco.

С подобной позицией ранее выступили в правительствах Греции и Кипра, не поддержав ограничений в отношении российских граждан на въезд в ЕС. Нермания так же не вошла в ряд стран ЕС, выступаюзих против въезда граждан РФ в ЕС.

«Главной целью санкционного режима должна быть «российская военная машина», но не российский народ», — уточнили в дипведомстве Португалии.

Предполагается, что свою точку зрения Португалия будет отстаивать в ходе обсуждения визовых ограничений против России на неформальной встрече глав МИД Евросоюза.