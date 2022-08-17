Минобороны РФ на форуме «Армия-2022» показало «сбитый» в Украине БЛА Bayraktar TB-2.

По словам преподавателя Военной академии воздушно-космической обороны Антона Хаперского, беспилотный летательный аппарат был «практически в разрушенном состоянии».