Минобороны РФ на форуме «Армия-2022» показало «сбитый» в Украине БЛА Bayraktar TB-2.
По словам преподавателя Военной академии воздушно-космической обороны Антона Хаперского, беспилотный летательный аппарат был «практически в разрушенном состоянии».
Минобороны РФ на форуме «Армия-2022» показало «сбитый» в Украине БЛА Bayraktar TB-2.
По словам преподавателя Военной академии воздушно-космической обороны Антона Хаперского, беспилотный летательный аппарат был «практически в разрушенном состоянии».
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