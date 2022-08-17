Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось в связи с сегодняшней игрой «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В информации БТА говорится следующее:

«Рекомендуем болельщикам, купившим билеты на встречу футбольных клубов «Карабах» и «Виктория», не пользоваться личным автотранспортом. Предприняты необходимые меры для того, чтобы болельщики комфортно добрались до Республиканского стадиона им. Тофига Бахрамова на общественном транспорте».

Так же БТА представило информацию о маршрутах, которые будут ехать в направлении стадиона.