Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer рассказала о планах продолжить экспортировать товары сельскохозяйственной промышленности в Россию, сообщает ТАСС.

«Компания Bayer полностью привержена содействию в предотвращении того, что может стать беспрецедентным продовольственным кризисом. Мы разделяем мнение ООН о том, что глобальный доступ к украинским продуктам питания, а также к российским продовольствию и удобрениям необходим для снижения давления на мировую продовольственную систему», — сказано в сообщении.

В связи с этим компания приняла решение о продолжении поставок товаров сельхозпромышленности для российских фермеров. В Bayer добавили, что рассчитывают на содействие российских властей защите свободного потока сельскохозяйственной продукции, выразив надежду на то, что они не станут использовать продовольствие для давления на другие страны.