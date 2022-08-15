Глава компании Pfizer Альберт Бурла, четырежды привитый от COVID-19, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на COVID-19. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech и я чувствую себя хорошо», — написал Бурла.

Он подчеркнул, что благодаря поставленным прививкам у него легкие симптомы.

Бурла добавил, что ушел на самоизоляцию и начал лечиться препаратом Paxvloid.