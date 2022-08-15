В ближайшие 25 лет Индия станет развитым государством, пообещал премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе своего выступления в честь 75-летия независимости Индии, передает «Интерфакс».

«Индия будет руководствоваться идеалами самостоятельности и духом международного партнерства, чтобы достичь совершенства в науке и технологиях, создать промышленность и обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность», — сказал он.

Моди призвал молодежь в ближайшие 25 лет посвятить свои жизни развитию страны и вместе работать над развитием всего человечества. По его словам, в этом сила Индии.

В следующую четверть века, по словам Моди, нужно сосредоточиться на развитии Индии, гордости ее наследием, силе в единстве и устранении следов рабства.