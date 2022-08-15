Голландский суд вынесет решение по уголовному делу о крушении Boeing в Украине 17 ноября. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Twitter сообщении инстанции.

Согласно суду, «17 ноября выбрано в качестве предварительной даты вынесения решения по уголовному делу MH17».

Оглашение вердикта займет половину дня.

Прокуроры утверждают, что один украинский и три российских обвиняемых, которые все находятся на свободе, помогали поставлять ракетную систему, которую поддерживаемые Россией боевики использовали для ракетного обстрела самолета 17 июля 2014 года.

Напомним, катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур авиалайнер был сбит. Никто из находившихся на его борту 298 человек не выжил. По версии следствия, самолет сбили пророссийские боевики.