До конца 2022 года российская армия получит новейший пистолет-пулемет ППК-20, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление концерна «Калашников».

«Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет», — заявил президент концерна Алан Лушников. По его словам, оружие оснащено телескопическим прикладом для стрельбы с левого и правого плеча, коллиматорным прицелом и инфракрасным лучом.

Войска также получат снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ). Она заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД).