По меньшей мере 21 человек, в том числе женщины и дети, погиб, еще десятки людей пострадали в результате проливных дождей и наводнений в афганских провинциях Логар, Вардак и Хост, сообщает агентство «Синьхуа».

За последние дни проливные дожди и наводнения принесли ущерб большому числу деревень и поселков в этих трех провинциях, расположенных в восточной и центральной частях Афганистана.

В результате стихии также были уничтожены сотни жилых домов и пострадали тысячи акров сельскохозяйственных земель, а также десятки фруктовых садов.