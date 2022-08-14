Россияне атаковали портовую инфраструктуру Николаева. Предположительно, стреляли ракетами С-300.

Об этом в Facebook сообщил представитель оперативного командования «Пивдень» Владислав Назаров, отчитываясь об оперативной обстановке на юге по состоянию на 13:00.

«В самом Николаеве обстреляны жилые районы города, атакована портовая инфраструктура, повреждены линии коммуникации и промышленные объекты. Есть данные о вероятном применении врагом и противовоздушных ракет С-300, информация проверяется. Сейчас известно об одном раненном гражданском лице», — сказал он.