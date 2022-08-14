Россияне обстреляли город Энергодар Запорожской области вблизи ЗАЭС. В результате обстрела есть пострадавшие среди гражданского населения, сообщает городской голова Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале.

В результате обстрела Энергодара, который был осуществлен сегодня из пригорода – района яхт-клуба («Волна»), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения – подчеркнул он.

Напомним, ранее власти Энергодара призвали горожан быть осторожными и ограничить пребывание на улицах города. По свидетельствам местных, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы.