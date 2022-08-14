В Конгрессе США запросили срочный брифинг о том, нанес ли экс-лидер страны Дональд Трамп вред национальной безопасности, храня в своем имении во Флориде секретные документы.

Как сообщают американские СМИ, срочный брифинг после обысков в поместье Трампа запросили председатели двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф.

Письмо законодателей на имя директора нацразведки Аврил Хейнс было обнародовано 14 августа.

«Мы обращаемся с запросом о немедленной оценке вреда в связи с информацией о том, что Трамп забрал секретную информацию и хранил в своем имении», — сказано в тексте документа.

Также законодатели настаивают на необходимости оценить возможный, а провести секретный брифинг для членов Конгресса.