Прокуратура Тамбовской области через суд обязала местное управление ФСИН устранить переполненность следственных изоляторов региона. Сейчас в двух областных СИЗО на 582 местах содержится 629 человек. Впрочем, эксперты считают, что это еще не худший вариант, если сравнивать с другими регионами, сообщает «Коммерсант».

Прокуратура Тамбовской области выявила ряд нарушений в местных следственных изоляторах. В регионе два СИЗО: один в Тамбове — на 267 мест, другой в Мичуринском районе — на 315 человек. Однако 9 августа в изоляторе Тамбова находились 299 арестантов, а в Мичуринском — 330. Лимиты были превышены на 12% и 4,8% соответственно. В результате не соблюдались санитарные нормы площади в камере, которые составляют не менее четырех квадратных метров на одного человека. В прокуратуре рассказали “Ъ” и о других нарушениях: например, ФСИН не соблюдала порядок раздельного содержания различных категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

«По выявленным нарушениям прокуратура области вносила акты прокурорского реагирования, но вопреки требованиям закона незамедлительные меры по устранению нарушений не были приняты»,— говорят в ведомстве.

В итоге прокуратура подала в Советский райсуд Тамбова иск к УФСИН. 11 августа он был удовлетворен — и теперь служба обязана устранить нарушения. Как она собирается это делать, “Ъ” выяснить не удалось: в пресс-службе регионального управления в течение дня не ответили на звонки. Близкий к ведомству собеседник “Ъ” предположил, что все вопросы с исполнением решения суда будут решаться после его вступления в законную силу.

Проблему переполненности СИЗО поднимали не только правозащитники и адвокаты, но и руководство самой ФСИН. В мае ведомство отмечало переполненность четверти всех изоляторов в стране, в некоторых СИЗО лимит превышался на 29%. Эксперты объясняли проблему появлением в российских СИЗО большого количества пленных граждан Украины, а также хроническими проблемами правосудия: затягиванием следственных действий и «арестным уклоном».