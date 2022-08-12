Российские войска на ряде направлений на востоке Украины пытались прорвать оборону украинских войск. Об этом проинформировал 12 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На славянском направлении […] враг пытался вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина. Получил отпор и сбежал. […] Потерпела неудачу попытка противника провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григоровка», – говорится в сообщении.

Россияне также получили огневое поражение в результате их попытки провести разведку возле Спорного, отметили украинские военные.

«Наступательными и штурмовыми действиями российские войска безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия. В направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться», – рассказали в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, украинские военные подавили и отбросили врага на прежние позиции после его попыток штурмов в районе населенных пунктов Спартак, Пески и Марьинка.

«Россияне наступали в направлении Егоровка – Павловка. Враг остановлен и отброшен назад», – говорится в сообщении.