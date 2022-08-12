В Германии начался судебный процесс над подполковником бундесвера в запасе. Он обвиняется в шпионаже в пользу России. По версии обвинения, офицер сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им данные об эффекте от введенных санкций и резерве бундесвера.

По данным федеральной прокуратуры, которая ведет дело, офицер сотрудничал с ГРУ с октября 2014 по март 2020 года. Он передавал информацию и документы, полученные им как из открытых, так и из служебных источников. В частности, он передавал сведения о структурах бундесвера, которые занимаются резервистами и военно-гражданским сотрудничеством, будучи замначальника одной из этих структур.

Кроме того, российские спецслужбы, по данным следствия, получали от него информацию о последствиях введенных в 2014 году санкций и данные, затрагивающие проект «Северный поток — 2», сведения о высокопоставленных лицах в бизнесе и бундесвере, а также о политике в сфере безопасности, касающейся США и союзников.

Прокуратуре не удалось найти подтверждений, что за сотрудничество подполковник бундесвера получал деньги от российских спецслужб.

Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит 10 лет тюрьмы.