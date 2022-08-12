Иран намерен совместно с Россией построить следующие три спутника, аналогичных запущенному во вторник с Байконура спутнику «Хайям». Об этом министр информационно-коммуникационных технологий страны Иса Зарепур сообщил агентству ИРНА.

«Дай Бог, согласно достигнутым договоренностям, мы будем строить «Хайям-2», «Хайям-3» и «Хайям-4″ в сотрудничестве с Россией», — отметил Зарепур.

По словам министра, проект спутника «Хайям» разрабатывался Иранским космическим агентством, но строительство происходило на территории России.