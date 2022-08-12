Турция с самого начала сирийского конфликта является государством, предпринимающим наибольшие усилия в направлении урегулирования противоречий в Сирии в соответствии с законными требованиями сирийского народа. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич, передает «Анадолу».

Дипломат подчеркнул, что «солидарность Анкары с сирийским народом будет продолжена».

Бильгич напомнил об усилиях Турции по сохранению режима прекращения огня на местах, а также лидирующей роли своей страны в астанинском процессе и продвижении диалога в Женеве. «Причиной отсутствия продвижения в переговорах по политическому урегулированию в Сирии на данный момент является деструктивная позиция режима Башара Асада. На это накануне указал и глава МИД Мевлют Чавушоглу», — отметил дипломат.

Он напомнил, что до сегодняшнего дня в Турции под временной защитой государства находятся миллионы сирийцев, часть которых на добровольной основе вернулась на Родину.

«Турция в сотрудничестве с другими сторонами международного сообщества продолжит вносить вклад в долгосрочное урегулирование в Сирии в соответствии с ожиданиями сирийского народа», — подчеркнул турецкий дипломат.