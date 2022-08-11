США задействуют механизмы различных санкций в отношении как России, так и Ирана в случае поставки Москве Тегераном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«Позвольте мне ясно дать понять: мы будем активно обеспечивать соблюдение всех санкций США в отношении как российской, так и иранской торговли оружием», — сказал он в ходе брифинга.

Пател пояснил, что, по мнению властей США, транзакции такого рода будут подпадать под действие санкций «в рамках множества нормативно-правовых актов» США.

Представитель Госдепа добавил, что, по информации США, Россия недавно получила демонстрационный образец иранского беспилотника, который можно применять в ударном варианте.