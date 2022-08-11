Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил сегодня следующее: «Чтобы предотвратить расчленение, в Сирии должна быть сильная администрация. Воля, которая может доминировать в каждом уголке ее земель, может быть достигнута только через единство и солидарность».

Министр выступил с заключительной речью в последний день 13-й конференции послов и ответил на вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос, разрабатывается ли с Россией график возможных военных операций против террористических организаций в Сирии, Чавушоглу отметил: «Мы не составляем календарь операций с другими странами. Конечно, мы всегда информируем тех, кто присутствует там, чтобы избежать несчастных случаев, когда начнется операция. В конце концов, наша цель — очистить территории от террористов. Мы проводим эти операции, особенно в Сирии, чтобы очистить их от террористов, которые нападают на нас и имеют сепаратистские планы в Сирии».

«Турция продолжает борьбу с терроризмом в Сирии. Для решения проблемы посредством дипломатии и политики в Сирии существует Астанинский формат. Мы должны договориться с оппозицией и режимом в Сирии. В противном случае , прочного мира не будет, мы всегда об этом говорим. На данный момент мы не имеем дипломатические связи с режимом. Есть контакты только на уровне обмена разведданными», — добавил глава МИД Турции.

Глава МИД Турции еще раз подчеркнул позицию своей страны по отношении территориальной целостности Сирии:

«Цель террористических организаций YPG/PKK — разделение Сирии. Турция всегда была за территориальную целостность Сирии и борется со всеми сепаратистскими явлениями в этой стране. Чтобы предотвратить расчленение в Сирии должна быть сильная администрация. Воля, которая может доминировать в каждом уголке ее земель, может быть достигнута только через единство и солидарность».