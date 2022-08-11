Следующие переговоры спецпредставителей Армении и Турции – Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна — могут пройти в сентябре в Карсе.
Данные сведения приводит турецкий канал Ulusal со ссылкой на дипломатические источники.
В переговорах примут участие также главы министерств экономики, связи и телекоммуникаций и иностранных дел двух стран.
Турецкая сторона уже осмотрела 180-километровый участок армяно-турецкой границы и сочла необходимым подвергнуть технической исследованию мост через реку Аракс между Арменией и Турцией.
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