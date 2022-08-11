Житель Москвы убил знакомого из-за его проукраинской позиции по «спецоперации», пишет российский телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 3 августа. Двое гостей выпивали у знакомого, и им не понравилось, что хозяин не поддерживает вторжение РФ в Украину.

Один из гостей взял кухонный нож и убил хозяина квартиры несколькими ударами ножа в спину.

Гости не стали оказывать помощь пострадавшему и не вызвали полицию, вместо этого просто покинули место преступления.

Труп нашла супруга погибшего через пять дней.

Сам убийца «написал явку с повинной», в которой уверяет, что не хотел никого убивать.