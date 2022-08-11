Ситуация вокруг Лачинского коридора должна решаться на основании пункта 6 трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Об этом заявил в ходе брифинга замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Пунктом 6 трехстороннего заявления предусмотрено, что по согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Карабахом и Арменией с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута», — напомнил Нечаев.