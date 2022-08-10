Взрыв на электростанции в Товузе привел к пожару.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники МВД и пожарные, пишет АПА. Огонь потушен. В настоящее время подача электроэнергии прекращена.
Взрыв на электростанции в Товузе привел к пожару.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники МВД и пожарные, пишет АПА. Огонь потушен. В настоящее время подача электроэнергии прекращена.
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