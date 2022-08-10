На сегодняшней встрече, проведенной между генеральным прокурором Кямраном Алиевым и послом Британии в Азербайджане Джеймсом Шарпом, состоялся обмен мнениями по факту нападения радикальной религиозной группы на административное здание посольства Азербайджана в Лондоне 4 августа.

«Была отмечена важность проведения следствия по уголовному делу, возбужденному генеральным прокурором Азербайджана, в рамках совместного сотрудничества с надлежащими органами Соединенного Королевства», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече также был обсужден ряд других вопросов, представляющих интерес для сторон.