Один из главных российских пропагандистов и апологетов войны России в Украине, телеведущий Владимир Соловьев вновь в неадеквате. Впрочем, нужно уточнить, что в таком состоянии, близком к истерике, он пребывает всегда. То ли имидж у журналиста такой, то ли действительно с психикой у него есть серьезные проблемы, мы не знаем. Но то, что запах крови вводит его в состояние нирваны – это факт.

Любая война – стихия Соловьева. Будь то 44-дневная война, или война в Украине. Кстати, коли речь зашла о второй карабахской войне, то отметим, что до, в ходе и после нее Соловьев неизменно выступал в поддержку агрессора — Армении, «не замечая» факта оккупации ею азербайджанских земель. Но речь сегодня не об этом.

Владимира Соловьева возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского. Конечно же, любые слова украинского президента вызывают у одной из «говорящих голов» Кремля идиосинкразию, но последнее заявление Зеленского привело Соловьева в бешенство.

Напомним, что на днях президент Украины в интервью газете The Washington Post заявил: «Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию».

По его словам, все ранее введенные санкции против России являются «слабыми» по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и введением полного эмбарго на покупку российских энергоносителей.

«Самые важные санкции — это закрыть границы, потому что россияне захватывают чужую территорию, — подчеркнул Зеленский. — Пусть они живут в собственном мире, пока не поменяют свою философию».

Владимир Соловьев узрел в словах Зеленского «нацистские оттенки», и обрушился на него с критикой.

«Зеленский – типичный нацист. Он говорит, что виноваты все россияне. То есть родился маленький ребенок ни в чем не повинный, Зеленский считает его во всем виноватым. Старик немощный тоже виноват? Зеленский – нацистская свинья, притворившаяся украинским президентом. И не надо говорить мне, что он еврей. Ни один еврей никогда бы не предложил наказать кого-либо по факту принадлежности к территории, расе или нации. Ни один еврей. Помня о Холокосте, помня, как убивали маленьких детей только потому, что они родились в еврейских семьях. Зеленский абсолютно повторяет то же самое», – заявил Соловьев.

В унисон ему с гневной тирадой разразился зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он сравнил слова Зеленского с идеями Адольфа Гитлера.

«Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер, — заявил российский чиновник. — Есть еще вопросы о природе украинской власти?».

Вопросы есть, господин Медведев. Что можно сказать о природе человека, и не простого человека, а лица, некогда занимавшего высший пост в иерархической лестнице российской власти, заявившего, что в ближайшие два года Украина исчезнет с карты мира? Наверняка, нет надобности напоминать, кому именно принадлежат эти слова.

А вот заявление еще одной пропагандистки, главного редактора Russia Today и «Спутник» Маргариты Симоньян, как-то сравнившей себя в иносказательной форме с изделием номер 2. Однажды она сказала, что уйдет «за ненадобностью, в связи с завершением периода надобности».

Итак, 26 марта этого года Симоньян, выступая на передаче своего соплеменника Романа Бабаяна на телеканале НТВ, с «изумлением» и «ужасом» поведала о том, что «значительная часть украинского народа оказалась охвачена безумием нацизма».

Значительная часть в переводе на цифры означает, как минимум, больше 30 процентов населения Украины. Если учесть, что в Украине проживает около 45 миллионов человек, то, по мнению Симоньян около 14 миллионов украинцев являются нацистами.

Вообще, сложилась ситуация в стиле сюр. Россия вторглась в Украину, оккупировала часть Украины и продолжает эту политику. От российских бомб и снарядов гибнут мирные украинцы, а нацистами при этом являются сами же украинцы. Уж больно эта картина напоминает армяно-азербайджанский конфликт. Армения, до недавнего времени оккупировавшая 20 процентов наших земель, изгнавшая миллион азербайджанцев из родных очагов, устроившая Ходжалинский геноцид, обвиняет Баку в фашизме.

Как видим, сценарий один и тот же, просто роли исполняют разные персонажи.

В завершении, возвращаясь к вопросу еврейской национальности, затронутой Соловьевым. Есть еще один еврей, который в марте 2022 года сказал следующее: «Я не понимаю, почему мы должны относиться к зданиям и гражданам Украины лучше, чем относится украинская власть. Отстроим города заново, если понадобится, но надо использовать всю мощь, в том числе огневую. Собственно, тяжёлая артиллерия, наконец, заработала, как следует».

Фактически он призвал наносить удары по гражданским объектам и убивать мирных людей, обосновывая это тем, что украинская власть, якобы, поступает также. Это ли не нацизм?

Уверен, что Владимир Соловьев очень хорошо знаком с этим представителем еврейской национальности. Ибо слова эти принадлежат никому иному, как самому Владимиру Соловьеву.

Фарид Теймурханлы