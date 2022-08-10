Взрывы на российском военном аэродроме в Крыму стали результатом операции украинского спецназа. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного представителя украинского правительства.

Издание не уточняет, о каком именно подразделении идет речь, однако в прошлом западные СМИ писали о том, что украинские Силы специальных операций занимаются организацией операций в глубоком тылу российских войск, в том числе на территории России, отмечает издание «Страна».

Собеседник Washington Post в украинском правительстве не уточнил, каким именно образом было организованы взрывы на аэродроме.

Представитель американского правительства сообщил Washington Post на условиях анонимности, что атаку в Новофедоровке, вероятно, осуществила Украина, но при этом не использовала оружие, предоставленное ей США.