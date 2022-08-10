Правящая в Польше национал-консервативная партия Польши резко ужесточила риторику в отношении Брюсселя. Генеральный секретарь политсилы Кшиштоф Соболевский намерен добиться увольнения Урсулы фон дер Ляйен с поста председателя Еврокомиссии из-за отказа выделить средства на борьбу с пандемией. Об этом сообщает The Guardian.

«Если руководство ЕС попытается прижать нас к стенке, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить всё оружие из нашего арсенала и ответить око за око», — сообщил Соболевский.

Более того, он пригрозил сместить с поста главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. По его словам, если Польше не выделят деньги, то Варшава подаст на ЕК в суд, «наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и её коллегии комиссаров».