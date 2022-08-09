«В трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года и, в частности, заявлении от 12 января 2021 года, предусмотрена разблокировка коммуникаций, открытие сообщений между западными регионами Азербайджана и Нахчываном. Обеспечить там переход для азербайджанской стороны без каких-либо ограничений – обязательство Армении. Для выполнения соответствующих работ еще в январе 2021 года была создана трехсторонняя комиссия во главе с заместителями премьер-министров Азербайджана, России и Армении».

Эту мысль озвучил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью Haber Global.

«Хотя эта комиссия начала работу, несмотря на минувший более чем полуторагодичный период, окончательных результатов нет. Армения, используя различные отговорки, затягивает с этим вопросом. Конечно, за прошедший период есть значительные сближения в позициях. Однако считаем, что если бы намерение по этому вопросу было бы искренним, его можно было бы решить уже давно», — отметил Байрамов.