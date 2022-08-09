Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог обсудили в телефонном разговоре сотрудничество двух стран, в том числе в гуманитарной сфере, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

«Обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учетом богатого исторического наследия российско-израильских отношений. В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», — говорится в сообщении.

Также они обсудили ситуацию вокруг Еврейского агентства для Израиля («Сохнут»).

«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», — говорится в сообщении.