Украинские СМИ сообщили, что Турция поставила в Украину партию бронетранспортеров BMC Kirpi 4×4 собственного производства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже получили 50 турецких бронеавтомобилей MRAP Kirpi 4×4, еще 150 аналогичных машин Киев получит от Турции в ближайшее время. О том, когда будут осуществляться поставки и какими партиями, не уточняется.

Турецкие колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP) Kirpi — разведывательные автомобили, имеющие бронированный корпус, который обеспечивает защиту от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов. Kirpi оснащены пятью амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, пуленепробиваемыми окнами и пулеметом на крыше, который можно вращать на 360 градусов. Бронеавтомобиль весом 16 тонн способен перевозить 12 бойцов и двух членов экипажа.