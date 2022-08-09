С космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с созданным для Ирана спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям» и другими 16 космическими аппаратами. Трансляция пуска велась «Роскосмосом» на YouTube.

Среди попутной нагрузки значатся, в частности, спутники CubeSX-HSE-2, «Монитор-1», UTMN, CYCLOPS, Siren, КАИ-1, «Кузбасс-300», Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, «Геоскан-Эдельвей»с, MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.