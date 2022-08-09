Агенты ФБР провели обыск в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, которое принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Трампа.

«После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — сообщил экс-президент США.

Как сообщил Трамп, ему взломали сейф.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом расследования, обыск связан с секретными документами в доме экс-президента.

«Обыск … был сосредоточен на материалах, которые г-н Трамп привез с собой в Мар-а-Лаго, свой частный клуб и резиденцию, когда покидал Белый дом. По словам человека, знакомого с их содержимым, в этих коробках было много страниц секретных документов», — пишет газета.

По ее данным, Трамп много месяцев откладывал возврат 15 коробок с материалами, запрошенными чиновниками из Национального архива, и сделал это только тогда, когда возникла угроза принятия мер по их возврату.

Как заявил источник NYT, обыск частично проводился для того, чтобы выяснить, остались ли какие-либо записи в доме бывшего президента.