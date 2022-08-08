Служба безопасности Украины задержала киллеров, которые планировали убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Сообщается, что спецслужба предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства, а также общественных деятелей Украины.

В ходе многоэтапной операции была обезврежена диверсионно-разведывательная группа российского ГРУ. Ее участники занимались подготовкой к физической ликвидации Резникова, Буданова и одного из известных украинских активистов.

«За убийство каждого из них российские «кураторы» обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

Группа была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки Российской Федерации. В ее состав вошел житель временно оккупированного Луганска, который в рядах так называемой «ЛНР» ранее активно участвовал в боях против украинских сил.

По заданию координатора из Москвы он, используя свои связи в криминальных кругах, подыскивал киллера для заказных убийств. На его предложение ответил житель Киева, который за 3500 долларов согласился ликвидировать украинского военного, который был причастен к якобы расправе над российскими пленными.

«Это убийство должно было стать «тестовым испытанием» перед выполнением основных задач врага», — говорится в сообщении.

Для покушения на руководство оборонных ведомств «связной» решил лично прибыть на подконтрольную Украине территорию. Здесь он вместе с сообщником должен был разработать план ликвидации и подать его на утверждение в Москву.

Мужчина пытался замаскировать маршруты перемещения, поэтому заехал в Украину через территорию Беларуси. СБУ задокументировала его въезд в Волынскую область через КПП «Доманово» и встречу с сообщником.

«Чтобы предотвратить совершение особо тяжких преступлений, контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО «А» задержали злоумышленников в Ковеле. В ходе обыска у «связного» выявлены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина России», — говорится в сообщении.

Обоим сообщили о подозрении в государственной измене и умышленном убийстве. Решается вопрос об избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Враг не может победить на поле боя, поэтому прибегает к привычным для него методам — пытается организовать покушения на военных и руководителей украинских органов власти. И этим в очередной раз доказывает всему миру, что Россия — это государство-террорист, не соблюдающее никаких цивилизованных правил», — отметил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Также сообщается, что продолжаются меры по установлению координаторов, которые находятся в России.

