Пекину понадобится армия как минимум из двух миллионов солдат в случае военного конфликта с Тайванем, об этом заявил британскому изданию The Sun эксперт по Китаю Ян Уильямс.

При этом, по мнению Яна Уильямса, имеется вероятность, что для попытки занять Тайвань армии Китая понадобится еще больше человек.

Эксперты считают, что возможный конфликт между КНР и Тайванем может стать затяжным. Кроме того, аналитики утверждают, что для ведения боевых действий между Пекином и представителями острова имеются лишь два реальных окна – с конца марта по апрель или с конца сентября по октябрь.

Также Уильямс заявил, что китайские военные учения вблизи Тайваня еще не означают, что попытка занять остров закончится для Пекина успешно.

Не гарантировано КНР и легкое течение возможного военного конфликта против Тайваня.