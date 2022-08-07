Компания Google уведомила российскую госкорпорацию «Ростех» о блокировке ее YouTube-канала в связи с санкциями. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба госкорпорации.

«Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала Ростеха в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тыс. подписчиков и сотни тысяч зрителей в год. Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле. Это не демократия, а ее имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты. Никакой силы и правды в этих действиях нет», — говорится в сообщении.

Как отметили в Ростехе, госкорпорация была готова к возможному удалению канала и заранее перенесла все ролики на российскую платформу для просмотра видео Rutube. «С сегодняшнего дня смотрите нас на Rutube, — сказали в Ростехе.