Армия оборона Израиля будет готова остановить военную операцию против террористов «Исламского джихада» в секторе Газа, если они прекратят ракетные удары.

Об этом говорится в заявлении министра финансов страны Авигдора Либермана, которого цитирует The Times of Israel.

По его словам, Израиль прекратит свою военную кампанию только в том случае, если террористическая группировка прекратит свои ракетные обстрелы.

«Если «Джихад» объявит о прекращении огня, мы также прекратим огонь», — заявил Либерман.

Что касается ликвидированного главаря террористов, то Либерман отметил, что он «был не только бомбой замедленного действия, но и управлял бомбами замедленного действия».

«Мы, конечно, не ищем войны или конфронтации, но мы не готовы жить под чьими-то угрозами. Я надеюсь, что это сообщение было четко услышано», — добавил министр.