Глава МИД Британии Элизабет Трасс сделала шокирующее заявление. Она рассказала, что жалеет о сделанном когда-то выборе жизненного пути и лучше бы связала свою судьбу с сексом и наркотиками. Как передает Minval.az, об этом сообщает издание ФАН.

По словам Элизабет Трасс, никто не застрахован от ошибок — ее главная состояла в том, что предпочла политику «сексу, наркотикам и рок-н-роллу».

«У всех нас были подростковые злоключения. Это было мое. Некоторые занимались сексом, наркотиками и рок-н-роллом. Я была в либерал-демократах. Мне жаль», — отметила глава МИД Британии.