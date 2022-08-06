Германские потребители должны сократить еще сильнее потребление электроэнергии, чтобы этой и следующей зимой не было газового кризиса. Об этом заявил глава регулятора — Федерального сетевого агентства — Клаус Мюллер в опубликованном в субботу интервью в газете Welt am Sonntag.

«Есть два сценария, которые видятся наиболее благоприятными и которых можно достичь при поставках газа [по «Северному потоку»] на уровне 20%, — сказал он. — Но для обоих сценариев мы должны экономить на 20% больше». Также, по его словам, на 20% нужно будет сократить потоки газа, которые ФРГ транспортирует через свою трубопроводную сеть в другие страны.

«При всех остальных сценариях к декабрю нам будет грозить недостаток газа, либо у нас будут низкие запасы в хранилищах», — отметил он. Мюллер отказался предположить, какое развитие событий наиболее вероятное. «Реальна лишь неопределенность», — полагает он.

«Если мы будем недостаточно экономить и не получим дополнительные объемы газа, то столкнемся с проблемой», — резюмировал глава регулятора.