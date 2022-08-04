Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал взлом своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» и пост про геополитику и СССР.

В своем комментарии изданию РИА Новости Медведев уверял, что это — проявление информационной войны, но поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся, виновные не останутся безнаказанными.

По его словам, «это ни что иное как происки вражеских стран, заинтересованных в столкновении лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС».

«Но такого удовольствия мы им не доставим», подытожил Медведев.