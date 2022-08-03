Украинский благотворительный фонд «Вернись живым» подписал меморандум о партнерстве с турецкой компанией Baykar, которая производит известные украинцам беспилотники «Байрактар».

Об этом говорится в сообщении фонда.

Меморандум о дальнейшем партнерстве был заключен в Стамбуле. Документ подписал директор фонда Тарас Чмут и глава компании Baykar Халук Байрактар.

«Отныне не только государство является игроком на международном уровне вооружения страны, но и такие фонды как наш. И мы готовы к этому присоединяться и оказывать плечо поддержки государству, в том числе изделиями военного назначения», — заявил директор фонда.

Стороны не раскрывают детали своего партнерства, но заявили, что планируют обеспечивать друг друга всесторонней поддержкой.

Соглашение между фондом и компанией Baykar стало возможным благодаря тому, что в марте этого года «Вернись живым» получил от украинских властей разрешение на импорт товаров военного назначения.

В сентябре 2021 года соглашение о партнерстве было заключено между Baykar и украинским Министерством обороны. Стороны договорились построить общий центр по эксплуатации беспилотников. Также в Украине планируется строительство завода по производству «Байракторов».