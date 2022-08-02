Компания ETS, которая проводит тестирования по английскому языку в рамках системы TOEFL, запретила гражданам России регистрацию на экзамен. Внимание на это обратило издание «Медиазона».

В аккаунте читательницы издания и в профиле корреспондента «Медиазоны» появилось специальное предупреждение: «Ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен для соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами [подразделения Министерства финансов США]».

Представители компании ETS разъяснили, что из-за требований Минфина США гражданам России и КНДР запрещено записываться на экзамены TOEFL или создавать учетные записи на платформе ETS.

Результаты экзамена TOEFL используются для поступления в зарубежные вузы. При этом результаты уже сданного теста также недоступны россиянам и не могут быть отправлены в университеты.