Москва предупредила Вашингтон о вероятном разрыве дипломатических отношений в том случае, если американские законодатели захотят объявить РФ «страной-спонсором терроризма», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить, согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах», — добавила российский дипломат.

По словам Захаровой, подобная позиция в отношении Москвы очень наивна.

«При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата…», — пояснили представитель министерства.