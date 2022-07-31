Пентагон планирует в начале августа провести очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), следует из международного предупреждения для мореплавателей о закрытии морских районов в Тихом океане.

Согласно предупреждению, пуск планируется осуществить в период с 4 по 8 августа. Закрывается ряд морских районов от побережья штата Калифорния около авиабазы Ванденберг до полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова, центральная часть Тихого океана). Дальность полета ракеты, которой предположительно будет МБР Minuteman III («Минитмен-3»), составит около семи тыс. км.