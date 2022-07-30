Изменение климата сокращает площадь тропических земель, пригодных для выращивания кофе. Но как отказаться от утренней чашечки любимого напитка? Чтобы решить эту проблему, финские ученые предложили выращивать кофе в пробирке — по той же технологии, что и мясные продукты.

«Питательные среды для культур клеток растений намного проще и дешевле, чем среды для животных клеток», — цитирует «Моя планета» со ссылкой на Fast Company разработчиков нового продукта. Кроме того, отметили ученые, животные клетки растут, прикрепляясь к поверхности, а клетки растений — свободно, взвешенные в питательной среде.

В результате получается светлая биомасса, которую высушивают, растирают в порошок, а затем обжаривают до темно-коричневого цвета, напоминающего кофейную гущу. Разработчики продегустировали свой продукт и утверждают, что по вкусу и запаху он напоминает обычный кофе.

«Можно создавать клеточные культуры разных сортов кофе, а процесс обжарки менять, чтобы получать кофе с совершенно разными характеристиками», — добавили ученые.

Метод выращивания кофе в пробирке позволит также сохранить леса, которые вырубают, чтобы освободить пространство для новых кофейных плантаций.