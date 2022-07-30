Вице-премьер Ирина Верещук объявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области.

Об этом она сказала в эфире телемарафона 30 июля.

Причиной эвакуации являются не только постоянные обстрелы. По словам Верещук, в Донецкой области разрушены газопроводы, из-за чего отапливать города и села не будет возможности. По ее данным, на сегодняшний день в области остается 200-220 тысяч человек, из них 52 тысячи — дети.

Представитель правительства подчеркнула, что речь идет об обязательной, а не о добровольной эвакуации.