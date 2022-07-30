Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии Саломе Зурабишвили, — передает Minval.az.

В соболезновании говорится: «Уважаемая госпожа Президент, глубоко опечалены известием о гибели членов экипажа и спасателей в результате крушения в Гудаури вертолета, принадлежавшего пограничной полиции.

В связи с этой тяжелой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии».