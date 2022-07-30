Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Слуцкий район назвал имена своих возможных преемников. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как заявил глава государства, необходимо, чтобы «за спиной стояли два-три человека».

«Это должны быть крепкие, профессиональные и понимающие ребята», — отметил Лукашенко.

Среди потенциальных кандидатов на пост президента он указал нового посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого и главу Минского облисполкома Александра Турчина.