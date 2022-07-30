Папа Римский Франциск заявил о готовности уйти с поста «в один прекрасный день» из-за проблем со здоровьем, информирует Reuters.

По словам 85-летнего главы католической церкви, в последнее время он испытывает трудности с ходьбой. Он допустил вероятность ухода в отставку, если его физическое состояние не позволит управлять церковью.

«Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, что и раньше», — сказал он журналистам во время возвращения из недельной поездки по Канаде.

По данным агентства, в последние месяцы папа Римский Франциск несколько раз пользовался инвалидной коляской и тростью из-за боли в спине, вызванной переломом и воспалением связок.